Yavuz Donat Çorum’u yazdı

Sabah Gazetesi yazarlarından Yavuz Donat, ‘Vitrin’ adlı köşesinde dün Çorum’u konu alan bir yazı kaleme aldı.

“Çorumluyuz... Birbirimizden sorumluyuz” başlıklı yazısında Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı ile yaptığı görüşmeye dair notları paylaşan Yavuz Donat, Çorum halkının talep ve beklentileri ile ilgili yaptığı mini bir anketin sonuçlarını da yazdı.

Çorum’un dikkat çeken bir gelişim kaydettiğini anlatan Donat, şehrin demiryolu ve havaalanı talebine vurgu yaptı. Donat, yazısında şu ifadelere yer verdi:

ÇORUMLUYUZ... BİRBİRİMİZDEN SORUMLUYUZ

“Cumhurbaşkanı Erdoğan "Çorum'u, Türkiye'nin altın merkezi yapalım" demişti de... Kendi kendimize "Ne alaka" diye söylenmiştik.

Erdoğan haklıymış... Çorum, ülkemizin "Altın merkezi" olma yolunda ilerliyor... Hem de koşar adım.

"Altın hikâyesini" anlatmadan önce... "Büyüyen Çorum'un" sloganından söz edelim... Birliğin, beraberliğin, dayanışmanın sloganı:

"Çorumluyuz... Birbirimizden sorumluyuz."

Bu sorumluluktur ki... Çorum "Destan yazıyor." Hızla büyüyor.

***

ALTIN RAFİNERİSİ

Geçen ay Kayseri'ye gitmiştik...

Himmetdede'deki "Altın madenine." TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ile birlikte.

Koza Altın... TMSF'de... 2 ton topraktan, 1 gram altın çıkarılıyor... TMSF'nin işlettiği madenlerden çıkan altın... Yılda 11 ton.

Altın... İşlenilmek üzere "Rafineriye" gönderiliyor.

Türkiye'de "4 altın rafinerisi" var... 3'ü İstanbul'da... 1'i ise Anadolu'da...

Çorum'da... "Ahlatcı Holding... Ahlatcı Kuyumculuk Fabrikası... Ahlatcı Metal Rafinerisi."

Ahlatcı... Türkiye'nin kuyumculuk ihtiyacının yüzde 40'ını karşılıyor.

26 ülkeye altın satılıyor... Almanya, İsrail, ABD, Panama.....

2019... İşlenmiş altın ihracatı... Ahlatcı 1 milyar 283 milyon dolar ile sektörün lideri... Külçe altın ihracatı hariç.

***

BRAVO

Ahmet Ahlatcı öyle bir şey söyledi ki... Paylaşmalıyız:

3 bin 300 çalışanımız var... Korona sürecinde tek kişiyi çıkarmadık... Fabrikaları kapatmadık.

Karar verdik... İstihdamı yüzde 10 artıracağız... 330 işçi daha alacağız. İşçi alımı başladı... Ama bir şart var:

Alınacak işçiler "Korona sürecinde işini kaybedenler arasından" seçilecek.

***

ANKET

Çarşıda... Pazarda... Organize Sanayi'de... Leblebicide... "Çorum'un sorunları... Talepleri neler" diye sorunca...

Çorumlular... Sözleşmiş gibi... "Aynı şeyleri" söylediler:

1. Yüksek Hızlı Tren.

2. Havaalanı.

Seçimi, siyaseti soracak olduk... Bu konu kimsenin ilgisini çekmedi.

Çorumlu'nun olmazsa olmazı... Bütün ısrarı... "Tren ve havaalanı."

***

BAŞARIYA GİDEN YOL

Anadolu'nun ortasında bir işletme düşününüz ki;

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında "İlk 10'a" giriyor.

Ahmet Ahlatçı... Eşi... Oğlu... Kızı... "İşin başında."

Lider Ahmet Ahlatçı... 07.30'da... Mesaide. Ahmet Bey dedi ki:

- Babam 91 yaşındaydı... Pazartesi sabahı dükkânı kendisi açtı... Pazara gitti... Kalpten öldü... Bizde aile geleneği... Çalışacaksın.

***

ÇORUM DENİLİNCE AKLA...

Elbette Hattuşaş Antik Kenti gelir... Hitit Yolu gelir... Tarihi hanlar, hamamlar gelir... Çorum kalesi gelir... Şehir merkezindeki Saat Kulesi gelir.

Tarih, kültür, turizm gelir.

Tarım gelir... Tarıma dayalı sanayi gelir.

Ve... Leblebi gelir... Çorum leblebisi.

Çorum'a gelip de leblebicilere uğramamak olmaz... Uğradık.

***

LEBLEBİ EKONOMİSİ

Ballı leblebi... Haşhaşlı leblebi...

Leblebi çeşidi çok.

Soslu, sütlü, peynirli, acılı, tuzlu, şekerli, beyaz çikolatalı, siyah çikolatalı, renkli çikolatalı... Say say bitmez.

Sarı leblebi... Atatürk'ün rakı mezesi beyaz leblebi.

Çilekli, muzlu, kivili, portakallı, limonlu, kavunlu, kapuçinolu, kahveli, meyveli, limonlu, kaymaklı...

Yeter mi?... Devam edelim mi?

Leblebinin kilosu... 20 ile 30 lira arasında.

Leblebi ekonomisi, Çorum'da, genel ekonominin de göstergesi.

***

RAPOR

Leblebicilere sorduk... "Haliniz nicedir?"

Her kafadan bir ses çıktı.

Biri... "Korona sebebiyle satışlar düştü" dedi.

Diğeri... "Hükümetin aldığı tedbirler iyi... Ev ve otomobil satışları arttı."

Öteki... "Altın satışlarında da artış var."

Beriki... "Şehirlerarası yolculuk arttıkça, leblebi satışı da artıyor... Yolu Çorum'dan geçen leblebi alıyor."

Leblebicilerde... Maske mesafe... Tam puan.

Zira... Maske takan, takmayanı uyarıyor.

Öyle ya... "Çorumlu... Birbirinden sorumlu."

***

NOKTA

Çorum... Yılda 1 milyar doların üzerinde ihracatı olan 18 ilden biri.

Böyle bir il için... Havaalanı da, Yüksek Hızlı Tren de gerekli.

"Tren işi" yoluna girmiş... 2021... Ankara- Samsun hattının yapımına başlanıyor... Çorum'dan geçiyor.

Darısı... Uçak seferlerine.” (Sabah)

