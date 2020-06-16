Yavuz Donat’tan Ahlatcı’ya: ‘Altına ihtiyacınız var mı?’

Sabah Gazetesi yazarı duayen gazeteci Yavuz Donat, ‘Altına dair herşey’ başlıklı köşe yazısında Ahmet Ahlatcı ile telefonla yaptığı görüşmeyi köşesine taşıdı.

Kayseri’de bir altın madeni ziyaret eden Yavuz Donat, ziyaret sırasında Türkiye’nin en büyük altın rafinerilerinden birisine sahip olan Ahmet Ahlatcı telefon ile görüştü. Yavuz Donat ile Ahmet Ahlatcı arasında yaşanan diyolog gülümsetirken, Ahlatcı’ya; ‘Ahmet bey, altına ihtiyacınız var mı?’ şeklinde espirili bir soru soran Donat’a, Ahlatcı da anında cevap veriyor.

İşte Ahlatcı ile Donat arasında yaşanan gülümseten ilginç diyalog;

“Kayseri'den Çorum'a Altın kalıbı "Rafineye" gidecek... Orada işlenecek... "Küpe... Yüzük... Bilezik" olacak.Çorum'da... Altın rafinerisi var... Ahmet Ahlatçı'nın.Onu aradık... "Altın kalıbı ile çekilen fotoğrafımızı" yolladık:- Ahmet Bey... Altına ihtiyacınız var mı? Başladı gülmeye:- Kucakladığınız altını ben aldım... Adamlarım orada... Biraz sonra alıp getirecekler.” (Haber Merkezi)

Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2020, 18:05