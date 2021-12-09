Yaya geçidinde araç çarpan yaşlı adam kurtarılamadı

EROL TAŞKAN

Çorum’da yaya geçinde otomobilin çarptığı 83 yaşındaki Yaşar Avcı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

3 Aralık’ta yaşanan talihsiz kazanın görüntüleri, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gazi Caddesi üzerinde yaşanan kazada, plakası tespit edilemeyen bir otomobil, yolun karşısına geçen yayaya çarptı. Ağır yaralanan yaşlı adam kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi´nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından araç sürücüsü Y.B. (78) gözaltına alındı.

Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2021, 15:49