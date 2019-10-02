Yaya geçidinde nöbet tuttular

Fatih Battar

İçişleri Bakanlığınca 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik Yılı" ilan edilmesinden dolayı Çorum’da "Yaya Geçidi Nöbeti’ farkındalık etkinliği düzenlendi.

Albayrak Caddesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe Vali Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, Çorum İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Uzunoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Emniyet Müdürü Ömer Yılmaz, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin, kurum müdürleri, STK temsilcileri, okul idareci, öğretmen ve öğrencileri katıldı.

Çorum’da 225 yaya geçidinde 760 emniyet personeliyle ‘Yaya Geçidi Nöbeti’ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamalarda yaya geçitlerinde yayaya yol vermeyen sürücüler uyarılarak, daha dikkatli olmaları konusunda bilgilendirici broşür dağıtıldı.

Çorum'da 2019 yılında meydana gelen 996 kazanın 177'sinin yayaya karşı gerçekleştiğini belirten Çiftçi, kazaların önüne geçmek için çeşitli tedbirler alındığını söyledi.

Türkiye genelinde eş zamanlı yaya geçidi nöbeti tutulduğunu dile getiren Çiftçi, "Trafikte yayaların öncelikli olduğu konusunda farkındalık oluşturmak için bu etkinliği düzenliyoruz. Yaya güvenliğini daha çok geliştirmemiz gerekiyor. Etkinlik kapsamında ilimizde 145 okul, 225 yaya geçidinde 760 personelin katılımıyla uygulama başladı. İnşallah uygulamayla birlikte ümit ediyoruz ki yaya konusunda bir farkındalık oluşur. Bu tür uygulamalarımız süreç içinde devam edecek." dedi.

Karayolu trafik kazalarında dünyada her yıl 1 milyon 250 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten Çiftçi, bu ölümlerin 5’te 1’ini yayaların kapsadığını belirterek; “Tüm karayolu tarafik kazaları gibi yaya kazaları hem öngürebilirlik hem de önlenebilirlik anlamında kaçınılmaz olarak kabul edilmemelidir. Yayaların tarfik kazalarında yaralanmalarındaki temel risk, aracın hızı, sürücü ve yaya için alkol kullanımı, yayalar için güvenli altyapı eksikliği ve yetersiz yaya görünürlüğü olarak sıralanmıştır.” şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Çiftçi ve protokol üyeleri Albayrak Caddesi’nde uygulama yaparak, sürücüleri uyarıcı broşür dağıttı.