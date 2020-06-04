Yaylada hayvan otlatan Medine'ye dizüstü bilgisayar hediye edildi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu, yürüyüş yaparken yaylada karşılaştığı hayvan otlatan ilkokul 4. sınıf öğrencisi Medine Karakuş'a, dizüstü bilgisayar hediye etti.

Hafta sonu geldiği memleketi Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde, köyünün bulunduğu bölgede yürüyüş yapan Davulcu, yakınlardaki, Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Kargı köyünün bulunduğu yaylada ilkokul öğrencisi Medine Karakuş ile karşılaştı.

Yeni tip koronavirüs salgını dolayısıyla eğitime ara verilmesi nedeniyle okula gidemeyen ve yaylada hayvan otlatan dedesi ile babaannesine yardım eden Karakuş ile bir süre sohbet eden Davulcu, Medine'nin hayvancılıkla geçimini sağlayan dedesi ve babaannesiyle de görüştükten sonra yayladan ayrıldı.

Davulcu, Ankara'ya döndükten sonra Medine Karakuş'a, derslerinde başarılı olması için dizüstü bilgisayar gönderdi.

Bilgisayar, Davulcu'nun bir yakını tarafından yayladaki çadırda yaşayan Medine'ye ulaştırıldı. Sürpriz karşısında büyük sevinç yaşayan Karakuş, Gençlik ve Spor Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanı Hasan Davulcu'ya teşekkür etti.

Davulcu, Medine'nin dizüstü bilgisayarına kavuşma anını "Yolun açık olsun güzel yürekli kardeşim. Sen de okuyup nice Medinelere umut olasın inşallah." sözleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

(AA)