Yazar Selçuk Ceyhan okuyucularıyla buluşacak

M.BURAK YALÇIN

Çorumlu yazar Selçuk Ceyhan, okurları ile buluşarak yeni çıkan şiir kitabı Mumdan Kale’yi imzalayacak.

Emin Kitabevi’nde düzenlenecek olan imza günü 19 Şubat Cumartesi günü saat 14.00’de gerçekleşecek.

Özgeçmişi hakkında bilgi veren Yazar Selçuk Ceyhan şunları söyledi:

“İlk ve ortaokulu bu şehirde okudum. Ortaokul sıralarında iken (11 yaşımda) Türkçe öğretmenim Saim Terlemez’in kompozisyonlarımın şiir tadında olduğunu fark etmesi üzerine ruhumda şiir dünyasının kapıları aralandı. “Çocuğum sen şiir yazmalısın.” demesiyle o günden beri yazmaktayım. Liseyi Çorum Anadolu Öğretmen Lisesi’nde okudum. Kısa bir süreliğine İstanbul Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümüne devam ettim. Bu bölümün bana uygun olmadığını düşünerek öğretimimi yarıda bıraktım. Ardından Hitit Üniversitesi İktisat Bölümünü bitirip iktisatçı oldum. Bu süre zarfında Tiyatro Yazarı ve Yönetmeni Şahin Örgel’in tiyatrolarında onlarca defa sahneye çıktım. Yetiştiğim kültürün etkisiyle uzun süredir halk oyunları ve halk müziğini hobi olarak devam ettirmekteyim. Yazın dünyasında asıl üstadım, İstanbul Üniversitesinde tanıştığım ve şiir kitabımın sizlerle buluşmasını sağlayan Yazar ve Edebiyat Öğretmeni Yılmaz Yalap’tır.

Dünyaya hem somut hem soyut eserler bırakmak isteyen ruhum, Gazi Üniversitesi Mimarlık Bölümüne geçmemi istedi, burada hâlâ öğrenciyim. Kırılgan anlarımın her birinde sanata sığındım. Kimi zaman mutluluktan kimi zaman hüzünden yahut tarifi imkânsız onlarca hissiyattan çaresiz kaldığım günlerde sığındığım limanım oldu şiir.”

Ceyhan, imza günü etkinliğine tüm Çorumluları davet etti.