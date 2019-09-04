Yazdığı romanla hayata bağlandı

RECEP MEBET

Kalp rahatsızlığı nedeniyle doktorların yaşam ümidini kestiği Çorumlu genç kız, yazdığı kitapla yeniden hayata tutundu.



Betül Kullu (21)’nun ‘Z’den Sonraki Harf’ adlı ilk kitabı, Cinius Yayınları’ndan çıktı. 126 sayfadan oluşan roman türündeki kitap, seçkin kitapçılarda yerini aldı.

Gazetemizi ziyaret eden genç yazar, kitabın yazılış öyküsü ve dikkat çeken yaşam mücadelesini anlattı.

Liseden mezun olduktan sonra 2016 yılında girdiği üniversite sınavında fenalaşarak hastaneye kaldırılan genç kız, kalp yetmezliği teşhisinin ardından 3-4 ameliyat geçirdiğini söyledi.

Doğuştan geldiğini öğrendiği kalp rahatsızlığının tedavi sürecinde Ankara’da bir doktorun kendisine, “Ameliyat olmanız lazım ama bu operasyon sırasında yüzde 90 oranında hayatınızı kaybetme riskiniz var” dediğini aktardı.

“Hastanede ameliyat sıramı beklerken riskin daha da yüksek olduğu düşüncesiyle operasyondan vazgeçildi” diyen Betül Kullu, 3 yıl boyunca eve kapandığını ve kendine gelmekte zorlandığını kaydetti.



‘GERİYE BİR ESER BIRAKMAK İSTEDİM’

Okul yıllarında çeşitli yazılar kaleme aldığını anlatan Kullu, eve kapandığı süreçte kitap yazmaya karar verdiğini söyledi.

Yazarlık gibi bir hayali olmamasına rağmen yaşadıklarının etkisiyle yeniden kalemi eline aldığını belirten genç kız, “Şayet hayatımı kaybedersem, geride bir eser bırakmak istedim” dedi.

‘Z’den Sonraki Harf’ ismini verdiği kitabı geçtiğimiz günlerde tamamlayıp baskıya gönderdiğini dile getiren Kullu, şizofren bir adamın kendi içinde yaşadığı karakter çeşitlerini konu alan romanın okurlarıyla buluştuğunu kaydetti.

3 yıl süren tedavisinin ardından tekrar sınava giren Kullu, Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ‘Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü’nü kazandığını sözlerine ekledi.

Cinius Yayınları’ndan çıkan kitabın kapağında ise şu ifadelere yer verildi:

“Gözlerimi açtım. Devin başımda duruyordu. Yerimde doğruldum. Ellerimi başımın arasına alıp gözlerine baktım. "Söyle, ne istiyorsun?" dedim. Devin, "Uyuyorsun bir şeyler değişecek diye, ama bir de uyanıyorsun her şey aynı. Uyku seni başka evrenlere taşıyor ama yine aynı yere bırakıyor. Ne acı!" dedi. Ne yazık ki yine haklıydı.

Z'den Sonraki Harf, insanın sınırlarını zorladığında, algı kapılarını kırdığında neler olacağına mercek tutan bir roman, okura da cüretkâr bir davet.

Gerçekle hayalin arasında sıkışıp kalmış ve çareyi kendini yollara vurmakta bulan Azer ile birlikte okur, insanın kendisine durmaksızın söylediği yalanlardan bir yandan kaçarken bir yandan onları kovalamaya çalışmasına tanıklık ediyor.

Betül Kullu, özgün bir hikâye ve genç yaşına rağmen şaşırtıcı derecede yetkin diliyle, gerçeklerle sanrıların iç içe girdiği öyle anlar yakalıyor ki, hangisinin daha dayanılmaz olduğu, insan ruhunun hangisinde kalmak, hangisinden kaçmak istediği belirsizleşiyor. Bilinense okurun sürüklendiği bir romanda kalma isteği...

Şaşrsanız da, sarsılsanız da kaçamayacağınız bu romana davetlisiniz.”