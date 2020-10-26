RECEP MEBET

Çorum’un tarihi simgesi Saat Kulesi, bazı kendini bilmezlerin hedefi oldu.

Yedi-Sekiz Hasan Paşa’nın yadigârı Saat Kulesi, duvar yazılarına kurban edildi. Tarihi yapının ahşap kapısı üzerine yazılan yazılar, görenlerin tepkisini topladı.

“Yazıklar olsun!” diyerek tepkilerini dile getiren duyarlı vatandaşlar, tarihi esere yönelik tahribattan üzüntü duyduklarını ifade ettiler.

Haber Merkezimize açıklamalarda bulunan vatandaşlar, “Çorum’un sembolü olan tarihi kuleye reva görülen bu olumsuz davranışı doğru bulmuyoruz. Şehrimize mâl olmuş ecdad yadigarına yapılan saygısızlığı esefle kınıyoruz” diye konuştular.

Tarihi miras olarak değerlen eserlerin muhafaza edilmesi gerektiğine dikkat çeken vatandaşlar, yetkililere seslenerek benzer görüntüler yaşanmaması için tedbir alınmasını istediler.