Yazılarıyla yarış camiasına ışık tutacak

EROL TAŞKAN

Ankara Otomobil Sporları Kulübü eski Başkanı hemşehrimiz Mesut Sami Bıyık, Türkiye yarış camiasının en güçlü yayın organı Ralli Ajansı’nda yazı yazmaya başladı.

Türkiye genelindeki başarılı organizasyonlarıyla otomobil spor camiasının takdirlerini toplayan hemşehrimiz Mesut Sami Bıyık, otomobil yarışlarıyla ilgili tecrübelerini, www.ralliajansi.org sitesinde ve dergisinde paylaşacak.

Ankara’da reklam sektöründe de oldukça başarılı olan hemşehrimiz hobi olarak sürdürdüğü otomobil sporlarında yöneticilik, organizatörlük ve sporculuk yaptı.

Başkent Yokuşu ismiyle kaleme aldığı yazıları, ilk yazısından itibaren yarış camiası tarafından da beğeniyle takip ediliyor.

Ralli Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Aydın Hoşgör, Mesut Sami Bıyık’ın yazı yazma sürecini ve kendisini nasıl ikna ettiğini kaleme aldığı yazısında, başarılyı organizasyonlarıyla herkesin takdirini kazanan Sami Bıyık’ın, bundan böyle yazılarıyla yarış camiasına ışık tutacağını ve tecrübelerini paylaşacağını okurlarına duyurdu.

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2020, 18:43