‘Yazlık bakımınızı yaptırmadan tatile çıkmayın’

FATİH BATTAR

Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 3 aydır evde vakit geçiren ve bunalan vatandaşlar, havaların ısınmasıyla birlikte tatil planları yapmaya başladı.

Yaklaşık 20 yıldır Küçük Sanayi Sitesi’nde Hyundai Özel Servisliği’nin yapan Gezer Oto sahibi Savaş Gezer, tatil için yola çıkacak vatandaşları uyararak, mutlaka yazlık bakım servisini yaptırması gerektiğini söyledi.

Uzun yolda yaşanabilecek trafik kazalarının önlenmesi için vatandaşların araçlarının bakımına dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Gezer, özellikle lastik, far ve klima bakımları konusunda dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.

Havalar sıcak olduğu için yağ değişimi, hava filtresi ve bakım onarım yapılması gerektiğine dikkat çeken Gezer; “Araçların bakımlarının komple yapılması lazım. Araç bakımları yapılmadığı için araç yolda bırakabilir. Aracın yağına, suyuna ve kilometresine bakılması gerekiyor. Araç bakımları yapılmadığı için araç yolda bırakabilir. ” dedi

20 yıldır Hyundai Özel Servis yaptıklarını ama her türlü marka araçların bakım ve tamirini yaptıklarını aktaran Gezer; “Koronavirüs nedeniyle halkımız evde iyice bunaldı. Tatile çıkma planları yapmaya başladı. Türkiye’de virüs kontrol altına alındı ama tatil için uzun yola çıkacak vatandaşlarımızı daha büyük tehlike bekliyor. Her yıl binlerce vatandaşımız trafik kazasında hayatını kaybediyor. O yüzden tatile araçları ile çıkacak vatandaşlarımızın mutlaka bakımlarını yaptırması gerekiyor. Biz Gezer Otomotiv olarak aracın yağına, suyuna ve kilometresine kadar her şeyine bakıyoruz. Bunlar önemli çünkü. Aracın yolda kalma ve arızalanma riski var.” diye konuştu

Gezer, tatile araçları ile çıkacak vatandaşların yazlık bakımını Mimar Sinan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 14.Cadde numara 32 (Köfteci Kel Adil yanı) adresindeki Gezer Otomotiv’den yaptırmadan yola çıkmamalarını söyledi.