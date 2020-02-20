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Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM), kapılarını Hakimiyet’e açtı.

Gülabibey Mahallesi Velipaşa Camii civarı Şeyh Eyüp Sokak numara 10/1’de faaliyet gösteren Çorum YEDAM, hizmette bir yılı geride bıraktı.

YEDAM’ı tanıtan Yeşilay Şube Başkanı Dr. İsmail Türker Ejder, ücretsiz olarak sundukları hizmetlerle bağımlılık illetinden kurtulmak isteyenlerin adresi haline geldiklerini söyledi.

TÜRKİYE’NİN 8. YEDAM’I

2019 yılı Şubat ayında Çorum’da hizmete sundukları YEDAM’ın Türkiye genelinde açılan 8. merkez olduğunu anlatan Dr. İ.Türker Ejder, profesyonel bir kadro ile çalıştıklarını vurguladı.

Çorum YEDAM’da 2 klinik psikolog, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 halkla ilişkiler uzmanı ve yardımcı personellerin görev yaptığını dile getiren Ejder, alkol, uyuşturucu madde, tütün ve teknoloji bağımlılığına karşı gerek bireylere gerekse ailelerine danışmanlık hizmeti verdiklerini kaydetti.

Ejder, Yeşilay Çorum Şubesi’nin de bulunduğu 4 katlı hizmet binasında 3 adet görüşme odası, atölye, halkla ilişkiler birimi, grup terapi (toplantı) odası gibi bölümlerin yer aldığını ifade etti.

444 79 75 numaralı iletişim hattı aracılığıyla ulaşılabilen YEDAM’ın randevu sistemiyle hizmet verdiğini belirten Ejder, kişisel verilerin gizliliği esası doğrultusunda merkeze danışanların bilgilerinin saklı tutulduğunun altını çizdi.

‘YEDAM’LA HAYATA DEVAM’

Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Çağırgan ve Denetim Kurulu Üyesi Adnan Cıdık’la birlikte açıklamalarını sürdüren Yeşilay Şube Başkanı Ejder, şöyle konuştu:

“İletişim hattımız aracılığıyla YEDAM’a ulaşan danışan ya da ailesi için halkla ilişkiler uzmanımızca randevu oluşturuyoruz. Daha sonra psikologlarımız, kişiye özgü bir tedavi planı oluşturuyor. Ardından sosyal hizmet uzmanımızca kişinin sosyal hayatına yönelik düzenlemeler yapılıyor. Bireysel görüşmelerin devamında, psikolojik ve sosyal destekle birlikte grup terapileri ve atölye çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. Öte yandan, danışanların bağımlılık şiddetine göre tıbbi yönlendirmeler de yapılırken ailelerine ise ruhsal destek sağlıyoruz.

Mahalle muhtarlarımız, STK yöneticilerimiz ve duyarlı vatandaşlarımız, çevrelerinde bağımlılık sorunu yaşayan kimseleri, ücretsiz danışmanlık hizmeti veren YEDAM’a yönlendirebilirler.

Şu an 40’a yakın YEDAM’ın faaliyet gösterdiği ülkemizde bu sayının yıl sonuna kadar 100’e ulaşması hedefleniyor. Türkiye’de kurulan 8. YEDAM olan merkezimizin tüm Çorum halkının hizmetinde olduğunu hatırlatıyor, çalışmalarımıza destek veren Valilik, Belediye ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz.”