YEDAŞ'a yeni bölge müdürü

Yaklaşık 2 yıldır Çorum’da görev yapan YEDAŞ Çorum Bölge Müdürü Emin Uğur Asan’ın Samsun Bölge Müdürü olmasının ardından yerine 6 yıldır Samsun’un Batı bölgesinde İşletme Müdürü olarak görev yapan Yasin Ceylan atandı. 

YEDAŞ'a yeni bölge müdürü

FATİH BATTAR
Yaklaşık 2 yıldır Çorum’da görev yapan YEDAŞ Çorum Bölge Müdürü Emin Uğur Asan’ın Samsun Bölge Müdürü olmasının ardından yerine 6 yıldır Samsun’un Batı bölgesinde İşletme Müdürü olarak görev yapan Yasin Ceylan atandı. 

Atanmasının ardından yeni YEDAŞ Çorum Bölge Müdürü Yasin Ceylan dün göreve başladı.

YASİN CEYLAN KİMDİR?
Niğde Üniversitesi Elektrik-Elektronik ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi İşletme Yönetimi mezunu olan Ceylan, 2008-2012 yılları arasında Konya Meram, Kırşehir, Nevşehir, Niğde ve Akasaray illerinin Arıza, Bakım ve Onarım Ekiplerinin Genel Koordinatörü, 2003-2007 yılları arasında Niğde’de OSB’de bir tekstil fabrikasında Elektrik Bakım-Onarım Şefi ve son olarak  2013-2019 yılları arasında da Samsun Batı Bölgesi (Bafra, 19 Mayıs) İşletme Müdürü görev yaptı.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2020, 18:58
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YORUMLAR
Çorumlu
Çorumlu - 8 saat Önce

İyi İnşaAllah Çorum a Yararı Olur.Mahallelerde olmayan Aydınlatma Direklerini (Mimarsinan 74.sok.)ve Diğer İşleri layıkıyla Yapar.

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