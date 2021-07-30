'YEDAŞ’ın elektrik direkleri yol yapım çalışmalarını engelliyor'

Laçin-Çorum arasında devam eden yol yapım çalışmalarında bir türlü kaldırılamayan elektrik direkleri yol yapım çalışmalarını engelliyor.

'YEDAŞ’ın elektrik direkleri yol yapım çalışmalarını engelliyor'

FATİH BATTAR
Laçin-Çorum arasında devam eden yol yapım çalışmalarında bir türlü kaldırılamayan elektrik direkleri yol yapım çalışmalarını engelliyor.

Karayolları 7.Bölge Müdürlüğü, 2020 yılında Laçin-Çorum arasında devam eden yol yapım çalışmalarını engellediği için yolda kalan 17 elektrik direğinin kaldırılmasını talep ediyor.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuyu gündeme getiren Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov, “Laçin-Çorum arası yol çalışmalarımız devam ediyor. Yolda çalışmalarımız devam edebilmesi için 17 elektrik direğinin kaldırılması için resmi yazı gönderdik ama henüz deplase edilmemiş olduğundan yol yapım çalışmalarına engel olmaktadır.” dedi.

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