YEDAŞ’ta idari değişim

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Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş. (YEDAŞ) Çorum Bölge Müdürlüğü görevine Ertan Dursun atandı.

Daha önce Şebeke Yönetim Müdürlüğü görevini yürüten Ertan Dursun, 1 Mayıs 2020 tarihi itibariyle yeni görevine başladı. YEDAŞ bünyesinde uzun yıllardır hizmet veren Dursun, sahip olduğu tecrübe ile idari görevini sürdürecek.

Bölge Müdürlüğü görevini Dursun’a devreden Yasin Ceylan’ın ise YEDAŞ Genel Müdürlüğü’ndeki görevine devam edeceği öğrenildi.

İLK ZİYARET TES-İŞ’TEN

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) İl Temsilcisi Ahmet Özgün, YEDAŞ Çorum Bölge Müdürü Ertan Dursun’u makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Ahmet Özgün, Ertan Dursun’u tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi. Nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Dursun ise Özgün’e teşekkür etti.