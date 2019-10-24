Yemenli öğrencilere kırtasiye desteği



İHH, krizin devam ettiği Yemen’in 9 farklı bölgesinde eğitimlerini zor şartlar altında sürdürmeye çalışan 6 bin 500 öğrenciye kırtasiye desteğinde bulundu.

İHH İnsani Yardım Vakfı, insani krizin ölümcül boyutlara ulaştığı Yemen’deki faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda son olarak İHH, Yemen’in Marib, Cevf, İbb, Taiz, Emanet'ül Asıme, Aden, Lahc, San'a ve Hadramevt bölgelerindeki öğrencilere kırtasiye yardımında bulundu. Yardımlardan 6 bin 500 öğrenci istifade etti.

Özellikle göçlerin artmasıyla maddi sıkıntıların da artış gösterdiği Yemen’de eğitim şartları da iyice zorlaştı. İHH da gerek devlet okullarında gerekse kendi açtığı okullardaki açtığı öğrencilere okul çantası, defter, tükenmez ve kurşun kalem, kalemtıraş, silgi ile cetvel dağıttı.



Tuvalet ve lavabo ihtiyacı

Konu ile ilgili bir açıklama yapan İHH Çorum Şube Başkanı Selim Özkabakçı, Yemen’deki bazı okullarda ayrıca tuvalet ve lavabo ihtiyacı olduğunu söyledi. İHH'nın hayırseverlerin destekleriyle okullardaki tüm eksiklikleri gidermek için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Özkabakçı, "İHH İnsani Yardım Vakfı, kırtasiye yardımının dışında Yemen’in Marib bölgesine bağlı Hanik Çadır Kenti’nde büyük bir su deposu açarak su sorununu çözüme kavuşturdu. Şebeke kurulumu ile birlikte çadır kentin çeşitli bölgelerine ufak depolar da kuruldu. Su şebekesi kurulumundan çadır kentte bulunan bin 500 Yemenli mağdur istifade edecek.

Yemen halkı yardım bekliyor. Bağış yaparak Yemen halkına destek olmak isteyen hayırseverler, YEMEN yazıp 3072’ye SMS göndererek 5 TL destekte bulunabiliyor. Daha fazla bağış yapmak isteyenler ise Çorum İHH Ofisine gelerek ya da Çorum İHH’nın Vakıf Katılım (İBAN:TR17 0021 0000 0001 9001 9000 01) hesap numarasına YEMEN açıklaması ile yardım edebilir." dedi

