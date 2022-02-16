Yeni AYM üyesi Kenan Yaşar yemin etti

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) yeni üyesi hemşehrimiz Kenan Yaşar, yemin ederek göreve başladı.

Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti Çorum Milletvekilleri Oğuzhan Kaya ile Erol Kavuncu, CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse ve Anayasa Mahkemesi üyeleri ve yargı mensupları katıldı.

KENAN YAŞAR KİMDİR?

1971 yılında Çorum'un Mecitözü ilçesinde doğdu. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi.

2004-2009 yılları Arasında Çorum Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2007-2015 yılları arasında İnsan Hakları ve Demokrasi Derneği Başkanlığı görevini yürüttü.

2018 ve 2021 yıllarında iki defa Çorum Barosu başkanlığına seçildi.

31 Ocak 2022'de yaş haddinden emekliye ayrılan Celal Mümtaz Akıncı'nın yerine Türkiye Büyük Millet Meclisinde yapılan seçimde 302 oy alarak Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi.

Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2022, 14:03