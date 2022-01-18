Yeni başhekime hayırlı olsun ziyareti

Vali Mustafa Çiftçi, beraberinde Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Ömer Sobacı ile birlikte Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni başhekimi Doç. Dr. Sinan Zehir'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde görev süresi dolan Prof. Dr. Mesut Sezikli'nin yerine göreve getirilen Doç. Dr. Sinan Zehir görevine başladı.

Vali Mustafa Çiftçi de görevine başlayan Sinan Zehir'i ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. Pandemi döneminde canla başla çalışan sağlık çalışanlarını tebrik eden Çiftçi, Zehir'den hastanedeki son durum ile ilgili de bilgi aldı.