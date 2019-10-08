'Yeni bina ile Kunduzhan şehrin merkezi olacak'

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın Kunduzhan Mahallesi Muhtarı Kadir Akçal'ı ziyaret ederek mahallenin eksiklikleri ve yapılması gerekenler konusunda bilgiler alarak taleplerini dinledi.

Devane bölgesindeki yapılaşma, imar planı ve yollar hakkında Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel'den bilgiler alan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Devane bölgemizde önceki dönemde TOKİ ile iş birliği yaparak eski yapılaşmalar yıkılmış, iki etap halinde konutlar yapılar bölgenin çehresi değişmişti. Kunduzhan Mahallemiz şehrin en gözde yerlerinden biri. İnşallah en kısa zamanda yeni belediye binamızı bitirerek hizmete açtığımızda Kunduzhan Mahallemiz şehrin merkezi olacak. Bu bölgede açtığımız yeni yollar ile ulaşım ağını daha güçlendirdik. Muhtarımızın talep ettiği konularda ise gerekli çalışmaları yaparak eksikliklerini en alt seviyeye indireceğiz. Biz her mahallemize eşit hizmet götürme derdindeyiz" diye konuştu.

Ziyarette Muhtarlıklar Müdürü Mustafa Kanat hazır bulundu.

