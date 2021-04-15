Yeni binada hizmet başladı

FATİH BATTAR

Çorum Çalışma ve İşkurumu (İŞKUR) il Müdürlüğü 12 Nisan itibariyle Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki yeni yerinde hizmet vermeye başladı.

15 yıldır SGK İl Müdürlüğü yanında Cengiz Topel Caddesi'nde hizmet veren İŞKUR İl Müdürlüğü, yeni yerinde Çorum halkına daha kaliteli hizmet verecek.

Vali Mustafa Çiftçi de Vali Yardımcısı Murat Çağrı Erdinç ile birlikte yeni yerine taşınan İŞKUR İl Müdürlüğü'nü gezerek, İŞKUR İl Müdürü Levent Tuzcu'dan bina ile ilgili bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Tuzcu da İŞKUR İl Müdürlüğü olarak yaptıkları çalışmalardan bahsetti.