Yeni bölge müdürü ile Kırkdilim yolunu incelediler

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu ve göreve yeni başlayan Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov ile birlikte Koronavirüs nedeniyle çalışmaların durduğu belirtilen ancak daha sonra Laçin Belediyesi tarafından çalışmaların durmadığı açıklanan Kırkdilim'de incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu toplantısında Koronavirüs nedeniyle çalışmaların durduğu belirtilmişti ama Laçin Belediyesi konu ile ilgili bir hafta sonra açıklama yapmış ve çalışmaların devam ettiğini açıklamıştı. Bunun üzerine Vali Çiftçi, milletvekilleri ve görevine yeni başlayan Karayolları Samsun 7. Bölge Müdürü Rifat Silov ile birlikte Kırkdilim Şantiyesi'ni gezerek, Kırkdilim yolunda incelemelerde bulundular.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2020, 14:32