Yeni Çevre Yoluna ihtiyaç var

FATİH AKBAŞ

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yıllarda ölümlü trafik kazalarının meydana geldiği İlim Yayma Kavşağı’nda mutlaka önlem alınması gerektiğini söyledi.

Belediye Meclisi’nin Şubat ayı toplantısında konuşan Başkan Aşgın, “Gerek geçmiş dönem gerekse şuanki milletvekillerimiz ile valilerimiz ve belediye başkanlarımız bu sorunun çözümü noktasında gayret göstermişler. Burada en temel çözüm Çevre Yolunun il dışına çıkartılmasıdır. Çevre Yolu ihtiyacımız var ve bunun da şehir dışından geçmesi gerekiyor. Bunu her zaman dillendiriyoruz. Üst geçit ile ilgili olarak milletvekillerimiz ve valimizle istişare de bulunduk. Karayolları ile görüşmeler yapıldı. Akşemseddin Caddesi ile Yeni İskilip Caddesi’nin kesiştiği nokta farklı seviyeli kavşak olarak ihalesi yapıldı. Yer teslimi de gerçekleştirildi. Firmada 6-7 ay içinde bitireceğini söyledi. Öyle görünüyor ki farklı seviyeli kavşak yaz ayları itibarıyla bitmiş olacak. Hemen onun yanında çok aktif olarak kullanılmayan bir üst geçit var. Artık bu üst geçide ihtiyaç kalmayacak. Bu üst geçidin İlim Yayma Kavşağına taşınması için Karayolları ile Belediye olarak gerekli görüşmeleri yaptık. Hem valimiz hemde milletvekillerimiz bu konuyu takip ediyoruz. Biz Belediye olarak üzerimize ne düşerse gereğini mutlaka yaparız.”dedi.

Başkan Aşgın, toplu sözleşmede ek protokol için görüşmelerin birkaç aydır devam ettiğini belirterek, “Toplu sözleşmeyi zaten 2021 yılı içinde imzalamıştık. Ek protokol imzalamak için sendikamızla görüşmelerimizi sürdürüyoruz.”ifadelerini kullandı.