Yeni Çorumspor Pendikspor'u ağırlıyor

HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor ligin beşinci hafta maçında yarın saat 15.30’da sahasında Pendikspor ile karşılaşacak.

Kırmızı Siyahlı takım evinde oynayacağı maçı kazanarak ligde üst sıralardaki yerini korumayı amaçlıyor.

Sezon evinde oynadığı ilk maçta Konyaspor’u yenen ikinci maçında ise Gümüşhanespor’a 1-0 mağlup olan kırmızı siyahlı takım deplasmanda oynadığı iki maçıda kazanarak grupta dört maçta topladığı 9 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Yeni Çorumspor’da Pendikspor maçı öncesinde sakat Fatih dışında eksik futbolcu bulunmuyor. Sakatlıkları geçen Eren ve Ferdi yarınki maçta forma verilmesi halinde takımlarındaki yerini alacak.

Konuk Pendikspor ise ligde ilk üç maçında evinde Pendikspor’a ikinci hafta Samsunspor’a deplasmanda mağlup oldu üçüncü hafta ise sahasında Konyaspor’u 3-1 yenerek ilk galibiyetini aldı. Son lig maçında Gümüşhanespor deplasmanından 1-1’lik beraberlik ile dönen Pendikspor dört puanla 13. sırada bulunuyor.



Yeni Çorumspor - Pendikspor maçını İzmir bölgesinin tecrübeli hakemlerinden Ferhan Kestanlıoğlu yönetecek. Yardımcılıklarını ise Tolga Özcan ve Serkan Gülçer yapacak. Dördüncü hakem ise Yunus Emre Çakar.