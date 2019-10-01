Yeni Emniyet Müdürü Gülser göreve başladı

Çorum İl Emniyet Müdürlüğüne atanan Mehmet Gülser göreve başladı.
Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Çorum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Kırşehir Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) Müdürü Mehmet Gülser yeni görevine başladı.
İLK ZİYARET AŞGIN'A
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile Çorum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Gülser, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti.
Başkan Aşgın ziyarette yaptığı açıklamada, “Çorum İl Emniyet Müdürlüğü görevine atanan Mehmet Gülser Bey'e ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Şehrimize hoş geldiler, sefa getirdiler. Emniyet Müdürümüze görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.
Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2019, 14:25