Yeni evli çift hayatını kaybetti

4 ay önce evlenen Çorumlu Özlem Bolat, Uzman Çavuş olan eşinin silahı ile kazara kendini vurarak hayatını kaybetti.

Olay, Kurtalan ilçesi Kültür mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Özlem Bolat, eşi Can Bolat'a ait silahla kazara kendini vurdu, eşini kanlar içinde gören Can Bolat da aynı silahla kendini başından vurdu.

Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Özlem Bolat'ın cansız bedeni otopsisi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, Uzman Çavuş Can Bolat'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.