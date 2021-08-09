Yeni hizmet binası 6 ayda tamamlanacak

Çorum Belediyesi’nin yeni hizmet binasında çalışmalar yeniden başladı. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte çalışmaları yerinde inceledi.

Belediyenin yeni hizmet binasının ikmal ihalesinin yapılmasının ardından ihaleyi kazanan yüklenici firma çalışmalarına başladı.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte binaya giderek çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Projenin 6 ay gibi bir sürede tamamlanması hedefleniyor.