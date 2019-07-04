Yeni Hizmet Binası kısa sürede tamamlanacak

FATİH BATTAR

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştükten bakan Kurum’un talimatıyla İl Bank Genel Müdürü Yusuf Büyük ile görüşen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Yeni Belediye Hizmet Binası’nın kısa sürede açılabilmesi için İl Bank’tan mali destek sözü aldıklarını açıkladı.

AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Erol Kavuncu, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve Belediye Başkan Yardımcıları Alper Zahir ve Lemzi Çöplü ile birlikte Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Çorum’da devam eden projelerle ilgili görüşen Belediye Başkanı Haill İbrahim Aşgın; “Çevre ve Şehircilik Bakanımızın talimatlandırması üzerine İl Bank Genel Müdürümüz Yusuf Büyük ile Yeni Belediye Hizmet Binasının eksikliklerini tamamlamak ve hizmete kısa süre içerisinde açabilmek amacıyla İl başkanımız ve milletvekillerimizle birlikte görüşme gerçekleştirdik. Genel Müdürümüzden mali destek sözü aldık. Yarım kalan yatırımlarımız bir bir tamamlanacak inşallah.” dedi

Güncelleme Tarihi: 04 Temmuz 2019, 17:41