Yeni hizmet binasında inceleme yaptı

Çorum Belediyesi'nin yeni hizmet binasında çalışmalar devam ediyor.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yapımı devam eden yeni belediye hizmet binasında incelemelerde bulundu. Başkan Aşgın, yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Başkan Yardımcıları Alper Zahir, Zübeyir Tuncel ve Etüd Proje Müdürü Kösal Çöldaş’ın da hazır bulunduğu incelemede kaba inşaatın bittiği ve ince işçiliği ile çevre düzenleme çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Başkan Aşgın, yeni hizmet binasının en kısa sürede bitirip Çorum’un hizmetine sunulacağını kaydetti.