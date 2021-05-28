Yeni Hizmet Binası’nın ihale tarihi belli oldu

FATİH AKBAŞ
Çorum Belediyesi Yeni Hizmet Binası’nın ikmal yapım işi ihalesinin tarihi belli oldu.
Yüklenici firmadan kaynaklanan sorunlar nedeniyle inşaatı uzun süredir duran belediyenin yeni hizmet binasının tamamlanması için tekrar ihale yapılacak. Akşemddin Cami karşısında 12.540 m2 arsa alanına sahip binanın ikmal yapım işi ihalesi 21 Haziran 2021 Pazartesi günü saat 11.00’da Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek.
İhale şartnamesine göre çalışmaların yer tesliminden itibaren 210 içinde tamamlanması gerekiyor.