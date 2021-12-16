Çorum Belediyesi’nin yeni hizmet binasının yüzde 90'ı tamamlandı.

Çorum Belediyesi bünyesinde yayın yapan Çorum Web TV'nin yaptığı habere göre soğuk havaya rağmen çalışmaların ara verilmeden devam ettiği binada yüzde 90’lık kısım tamamlandı. Akşemseddin Caddesi üzerinde yapımı devam eden yeni belediye binasında çalışmalar tam gaz ilerliyor. İkmal ihalesi yapıldıktan hemen sonra çalışmalarını hızlandıran yüklenici firma, eksik kalan işlerin önemli bir bölümünü tamamladı.

Bir yandan dış cephe giydirmeleri yapan yüklenici firma diğer yandan da binanın iç donanımlarının tamamlanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bina içinde zemin, duvar ve tavan düzenlemeleri sona ererken mekanik ve elektrik tesisatı işleri devam ediyor.Belediye Hizmet Binasının Şantiye Şefi ve Özen-El İnşaat Proje Müdürü Mimar Ali Yırtal, olumsuz hava şartlarına rağmen çalışmalara hızla devam ettiklerini bildirdi. Ali Yırtal, “Söz verdiğimiz gibi zamanında biterek teslim etmeyi hedefliyoruz. Şu anda kalan işin yüzde 90’ını bitirmiş durumdayız. Bina içinde boya çalışmaları tamamlandı. Dış cephenin granit kaplamasını da önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Kalabalık bir ekiple hızlı bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyor. Yaklaşık 120 kişilik bir ekiple eksik kalan işleri kısa sürede bitirmeye gayret ediyoruz.” dedi.Çorum Belediyesi; görünüş, mimari ve teknolojik donanımı ile çok daha modern bir hizmet binasını Çorum’a kazandırarak hizmet kalitesini daha da yukarıya çıkaracak. Aynı zamanda yeni hizmet binası tamamlandıktan sonra belediye işlemleri de tek çatı altında yürütülebilecek.