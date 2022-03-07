Yeni Honda HR-V görücüye çıktı

M.BURAK YALÇIN

Yeni Honda HR-V, düzenlenen lansman ile Çorum’da görücüye çıktı.

Yeni model HR-V için geçtiğimiz haftasonu Ankara yolu 3. km’de bulunan Honda Plaza Meroto mağazasında lansman toplantısı düzenlendi. Lansman toplantısında HR-V yenilenen yüzüyle müşterilerinin beğenisine sunuldu.

Tanıtım toplantısında Satış Müdürü Fatma Kınacı, Satış Danışmanları Recep İnce ve Murat Kılıç da hazır bulundu.

Türkiye’de 650 bin liradan satışa çıkan yeni HR-V, Honda’ya özgü i-MMD motor teknolojisi ile yüzde 100 elektrikli araç sürüşüne en yakın deneyimi sunuyor.

Honda Plaza Meroto’dan yapılan açıklamada yeni Honda HR-V’nin özellikleri ile ilgili şu bilgiler verildi:

SİHİRLİ ARKA KOLTUKLAR

“Sihirli bir şekilde yukarı doğru veya 60:40 oranında katlanabilen arka koltuklar ile tüm yolculuklarınız için ihtiyacınız olan genişlik şimdi yeni Honda HR-V e:HEV Hibrit’te.

Isıtmalı koltuklar ve direksiyon ile soğuk havalarda yaptığınız yolculukların hem konforunu hem de keyfini artıracaksınız.

6 YIL GARANTİ

Uzun yıllar boyunca hem içiniz hem de yolculuklarınız rahat olsun diye yeni Honda HR-V e:HEV Hibrit , 6 yıl garantiye sahiptir.

AKILLI E:HEV HİBRİT TEKNOLOJİSİ

Üç farklı sürüş modundan en uygun seçeneği otomatik olarak seçen gelişmiş e:HEV Hibrit Teknolojisi sayesinde otomobilinizin performansı ve sürüş deneyiminiz en üst düzeye çıkaracak.

PERFORMANS VE GÜVENLİK

Yolculuklarınızda bir yandan gelişmiş hibrit teknolojisinin tadını çıkarırken diğer yandan Honda SENSING ile üst düzey güvenliğinizi sağlayacak.

İÇ VE DIŞ TASARIM

Kendinden emin SUV duruşu, bir coupé’nin zarif çizgileri ve şık detaylarla benzenmiş iç tasarımı ile yeni HR-V e:HEV Hibrit, sürüş keyfinin yanında stilinize de uyum sağlayacak.

KONFOR VE TEKNOLOJİ

Android Auto ve Kablosuz Apple CarPlay ile tüm akıllı cihazlarınızı kolaylıkla aracınıza bağlayabilecek ve 9 inçlik dokunmatik ekranı her an dünyaya bağlı olmanızı sağlayacak.”