Yeni meclis başkanı Mehmet Bektaş oldu

M.BURAK YALÇIN

İl Genel Meclisinin Nisan ayı ilk oturumunda başkanlık ve katip üye seçimleri yapıldı. Seçimde İl Genel Meclisi başkanlığına Mehmet Bektaş seçildi.

5302 sayılı İl Özel İdares Kanunu’nun 11. maddesi ile İl Genel Meclis Çalışma Yönetmeliği’nin 18. Maddesi gereğince yenilenen Meclis Başkanlığı, 2 asil ve 2 yedek katip üyenin seçim yapıldı.

Meclis toplantısında ilk olarak meclis başkanlığı seçimleri yapıldı. AK Parti grubu meclis başkanlığı için Osman Günay ile Mehmet Bektaş’ı önerdi. CHP ve MHP gurubundan ise başkanlık için teklif yapılmadı.

Gizli oy ile yapılan seçim sonucunda 18 oy alan Mehmet Bektaş İl Genel Meclisinin yeni başkanı seçilirken diğer aday Osman Günay ise 17 oy da kaldı. 2 oy ise boş çıktı.

Meclis başkanlığı seçiminden sonrada başkan vekilliklerinin ve katip üyeliklerinin seçimi yapıldı. 1. Meclis başkan vekilliğine AK Parti’den Mehmet Kaplan, 2. Başkan vekilliğine ise MHP’den Nazım Çetin seçildi. Katip üyeliklere de Alaaddin Tosundereoğlu ile Dursun Kaya seçildi.

Mehmet Bektaş’tan boşalan AK Parti Grup Başkanvekilliği görevine ise Ünal Nalçacı seçildi.

Oturuma katılan AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ve MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, Osman Günay’a yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, Mehmet Bektaş’a da hayırlı olsun dileklerini ilettiler.

Toplantıda konuşma yapan Osman Günay, görev yaptığı 2 yıllık süreç içerisinde ayrıştırıcı değil birleştirici olarak görev yaptığını belirterek, meclis üyelerinden helallik istedi.

İl Genel Meclisinin yeni başkanı Mehmet Bektaş da seçimin kazananı veya kaybedeninin olmadığını ifade ederek, “Seçimin kazananı veya kaybedeni yok. Bu bir nöbet değişimidir, bayrak yarışıdır. Hizmet konusunda en üst seviyeye ulaşma yönünde yapılan bir değerlendirmedir. Osman Günay başkanımıza yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Güncelleme Tarihi: 01 Nisan 2021, 13:41