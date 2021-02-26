Yeni Mezarlıklar Müdürlüğü’nün temeli dualarla atıldı

FATİH BATTAR

Çorum Belediyesi tarafından Ulumezarlık yanına inşa edilen yeni Mezarlıklar Müdürlüğü için temel atma töreni düzenlendi.

Törene Vali Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, mahalle muhtarları ve belediye personeli katıldı.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda bir konuşma yapan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, yeni Mezarlıklar Müdürlüğü binası ile morg, gasilhane ve taziye alanları ile önemli bir ihtiyaca cevap vereceklerini söyledi..

Belediye olarak doğumdan ölüme her alanda Çorum halkına hizmet sunmaya devam ettiklerini aktaran Aşgın; “Vatandaşların en zor günlerinde yanında olup onlara destek olmak amacıyla daha önceden cenaze defin işlemlerini tamamen ücretsiz hale getiren belediyemiz, şimdi de cenaze yakınlarına kolaylık sunmak amacıyla şehrimizdeki önemli bir eksikliği daha gidereceğiz.” dedi

3 bin 223 m2 arsa üzerine inşa edilecek olan yeni Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 2 kattan oluşacağını ve bina içerisinde 6 adet ofis oda, toplam 46 kişilik 2 adet bekleme odası, 40 kişilik taziye odası ve 14 adet morg kabini ile bay ve bayanlar için ayrı olmak üzere iki adet gasilhane bulunacağını kaydeden Aşgın; “Doğumdan ölüme kadar her alanda belediye hizmetleri ile hemşehrilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Halkımızın en mutlu günlerinde olduğu gibi en zor ve kederli günlerinde de yanında olmak bizim boynumuzun borcudur. Baştan sona cenaze ve defin işlemlerini kolaylaştırmayı amacıyla bu projeyi hayat geçiriyoruz. Bu kapsamda daha önceden ücretli olarak sunulan defin işlemini tamamen ücretsiz hale getirmiştik. Şimdi de yeni inşa edeceğimiz Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde morg ve gasilhane hizmeti sunacağız.” şeklinde konuştu

Temeli atılan yeni Mezarlıklar Müdürlüğü’nün bu yıl sonunda tamamlanarak hizmete sunulması hedefleniyor.