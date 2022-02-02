Yeni otobüs şoförleri göreve başladı

Çorum Belediyesi toplu ulaşımda kaliteyi artırmak için Beltaş A.Ş bünyesine aldığı 18 otobüs faaliyetlerine başladı.

Jeton yerine iki binimlik kartlar kullanılacak

Çorum Belediyesi Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz hafta sonu uygulamalı sınav ile otobüs hatlarında görev alacak personelin belirlendiğini ve otobüs hatlarında çalışmaya başladıklarını belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Beltaş A.Ş bünyesinde 18 otobüsün toplu ulaşımda hizmet verdiğini kaydetti. Çöplü, “Hemşehrilerimizin memnuniyeti bizim için her şeyden önce gelmektedir. Yaptığımız bu çalışma ile toplu ulaşım hizmetlerinde yaşanan geçici soruna el atarak hizmet kalitesini daha yukarılara çıkarmayı hedefliyoruz.” dedi.

18 otobüs ve elektronik ücret toplama sisteminin satın alındığını vurgulayan Çöplü, “Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğümüzün koordinesinde hizmet verecek olan otobüslerimizle birlikte jetonu ortadan kaldırarak iki binimlik kartları hizmete sunacağız. Hemşehrilerimizin mağdur olmamaları için satış noktalarımızda “Çorum Kart” satışına devam edeceğiz. Kart dolum noktalarında ücret toplama sistemi Beltaş A.Ş tarafından yapılacak.” diye konuştu.