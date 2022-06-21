Yeni otobüsler geldi

Çorum Belediyesi şehir içi toplu ulaşıma 4 adet minibüsten sonra 5 adet otobüsü de dahil etti. Yeni alınan otobüs ve minibüsler önümüzdeki günlerde yolcu taşımaya başlayacak.

Şehir içi toplu ulaşımda kaliteyi artırmayı hedefleyen Çorum Belediyesi yeni aldığı 5 adet otobüs ve 4 adet minibüsü araç filosuna dahil etti. Geçtiğimiz hafta yeni alınan Karsan marka minibüslerden sonra bugün de 5 adet BMC marka büyük otobüsler Çorum'a geldi.

Çorum Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü otoparkında yeni alınan otobüs ve minibüsleri tanıtan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, toplu ulaşımda hizmet kalitesini artırmaya yönelik çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde 4 adet Karsan marka minibüslerin Çorum’a ulaştığını hatırlatan Aşgın, “Bugün itibariyle ağabeyleri de gelerek kardeşleriyle buluştu” dedi. Alt yapı ve üst yapı çalışmaları gibi toplu ulaşımın da belediyenin asli görevleri arasında olduğunu belirten Başkan Aşgın, “Toplu ulaşımda kaliteyi, verimliliği artırmak ve yaygınlaştırmak adına son dönemlerde büyük bir gayretin içerisindeyiz.” dedi.

Geçtiğimiz aylarda 18 adet halk otobüsünü kamulaştırdıklarını hatırlatan Başkan Aşgın, “Süreç içerisinde bu sayıyı artırmak adına bir takım kararla aldık. Bu kararlardan birisi de araç filomuzu yenilemekti. Geçtiğimiz hafta içerisinde 4 adet minibüs gelmişti. Minibüsler, özellikle yoğun olmayan hatlarda kullanılacak. Minibüslere ilave olarak 5 adet BMC marka uzun otobüslerimiz de geldi. Belediyenin kamulaştırdığı hat ve otobüslere yeni araçları da ilave edilerek daha kaliteli bir toplu ulaşım hizmeti sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

Çorum Belediyesi kadar toplu ulaşıma destek veren bir başka belediye olmadığının altını çizen Başkan Aşgın son 3 aydır bütün ücretsiz binen vatandaşın ücretlerinin Çorum Belediyesi olarak ödediklerini vurguladı. Ücretsiz binen vatandaşlar için özel halk otobüsü işletmecilerine her gün 40 litre mazot verdiklerini söyleyen Başkan Aşgın şubat ayı sonuna kadar bu desteğin devam edeceğini açıkladı.

Özel halk otobüsü işletmecilerini kaliteyi düşürmemeleri konusunda uyaran Başkan Aşgın, “Bunca desteğimize rağmen toplu ulaşım hizmetini düşürürlerse bundan sonra yapacak bir şeyimiz olmayacak. Çorum Belediyesi olarak araç filomuzu genişletmeye devam ediyoruz ve bu hizmetin tamamını verecek gücümüz var.” dedi.