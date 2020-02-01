Yeni parti binası hizmete giriyor

FATİH BATTAR

AK Parti Çorum İl Başkanlığı yeni yerine taşınıyor. İnönü Caddesi’nden Kent Meydanı’na yapılan yeni binaya taşınacak olan AK Parti Çorum İl Başkanlığının yeni hizmet binası önümüzdeki günlerde hizmete açılacak.

AK Parti İl Başkanı Av. Yusuf Ahlatcı, yeni il binasının AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir tarafından açılacağını bildirdi.

Açılışa 14 Şubat’ta Çorum’a geleceği açıklanan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın da katılması bekleniyor.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2020, 11:36