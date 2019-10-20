Yeni Peugeot 508 görücüye çıktı

M.BURAK YALÇIN

Yeni Peugeot 508, Peugeot yetkili satıcısı Karataş Otomotiv’de görücüye çıktı.

Peugeot Karataş Otomotiv Satış Müdürü Ufuk Özdemir, Yeni Peugeot 508 için 1 Kasım 2019 tarihine kadar ön sipariş almaya başladıklarını, ön sipariş veren müşterilerine özel fırsatların sağlanacağını ifade etti.

‘YENİ TASARIM DAHA KESKİN HATLARA SAHİP’

Yeni Peugeot 508’in sahip olduğu özelliklerle sınıfının dengelerini değiştirdiğini belirten Ufuk Özdemir, “Uzunluğu ve tavan yüksekliği azaltılan Yeni Peugeot 508, artan genişliğinin de etkisiyle daha olgun ve dinamik bir görünüm sergiliyor. Daha keskin hatlara sahip yeni dış tasarım daha güçlü bir duruş sergilerken, her bir ayrıntısı büyük bir titizlikle ele alınan iç mekânı, ikonik Peugeot i-Cockpit®'in gelişimini gözler önüne seriyor. Mükemmel yol tutuş özellikleri, yüksek verimlilik seviyesine sahip yeni motorları, sayısız teknolojik donanımları ve ileri seviyede kalite özellikleriyle Yeni Peugeot 508, D segmentinin standartlarını yeniden belirliyor ve markanın sınıf atlama stratejisini destekliyor” dedi.



‘ETKİLEYİCİ GÖRÜNÜMÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR’

Yeni 508’in ilk bakışta enerjik ve etkileyici bir görünümle dikkat çektiğini de anımsatan Özdemir, şunları kaydetti: “Coupe tarzında aerodinamik çizgilere sahip olan araç, 1,40 metrelik bir boyutla daha alçak bir siluet sergiliyor. Aracın ön bölümü, agresif tasarım detaylarıyla dikkat çekiyor. Dikey konumlu LED gündüz farları özgün bir kimlik kazandırırken, keskin hatlar ve geniş hava girişleri dinamik olduğu kadar agresif bir görünümü de beraberinde getiriyor.”



‘487 LT’LİK BAGAJ’

487 litrelik bir bagaj hacminin olduğunu da dile getiren Özdemir, araçla ilgili şunları söyledi: “Her bir ayrıntısı büyük bir özenle işlenen kaliteli kokpiti, en güncel Peugeot i-Cockpit nesli domine ediyor. Peugeot i-Cockpit®; kompakt boyutlu direksiyon simidi, 8:3 formatında 10 inç büyüklüğünde kapasitif dokunmatik ekran ve 12,3 inç büyüklüğünde yüksek çözünürlüklü yükseltilmiş gösterge paneli olmak üzere, üç temel yapı elemanını bünyesinde barındırıyor. Altı farklı ekran moduyla kişiselleştirme imkânı sunan yükseltilmiş gösterge paneli direksiyonun hemen üzerinde konumlandırılıyor ve sürüş ile ilgili tüm bilgileri sürücünün görüş alanında olacak şekilde gösteriyor. Böylece sürücü gözünü yoldan ayırmadan sürüşle ilgili tüm bilgilere kolaylıkla erişim sağlıyor. Yeni Peugeot 508’de ayrıca “Boost” ve “Relax” olmak üzere kişiselleştirmeye uygun iki farklı ambiyansıyla i-Cockpit® Amplify özelliği de sunuluyor. Bu donanım; ortam aydınlatma yoğunluğunu ve ekran rengiayarları ile görme, müzik ambiyans ayarları ile işitme ve çok nokta masaj özelliği ile dokunma duyularını harekete geçiriyor. i-Cockpit® Amplify aynı zamanda ECO, Sport, Comfort ve Normal olmak üzere 4 sürüş modu seçimi üzerinden aracın sürüş stiline de müdahale etme imkanı tanıyor. Sistem, motor tepkileri dışında elektrikli süspansiyonla donatılan araçlarda, süspansiyon sertliğine de müdahale ediyor.



Sahip olduğu niteliklerle seyahat konforuna tamamen yeni bir boyut kazandırıyor. Kullanılan malzeme kalitesi ve detaylara gösterilen özen, sürücü ve beraberindeki yolcuların rahat ve konforlu bir ortamda seyahat etmesini sağlıyor. Sürücü koltuğu ve Allure donanım seviyesinden itibaren ön yolcu koltuğu ergonomisi, kapsamlı pozisyon ayarı ve bel desteğiyle AGR (Aktion für Gesunder Rücken) etiketine sahip. Bu özellik Active donanım seviyesinde opsiyonel sunuluyor. Ayrıca sekiz yönlü ve iki adet hafıza fonksiyonuna sahip elektrikli koltuklar, beş farklı masaj programına sahip sekiz keseli masaj koltukları da sunuluyor.



‘HER BİR DETAYI ÖZENLE ELE ALINMIŞ’

Her bir detayın büyük bir özenle ele alındığı kokpitin farklı noktalarına serpiştirilen saklama alanları 32 litreye varan hacimleriyle araç içerisindeki küçük eşya karmaşasının önüne geçerken USB girişi, Aux girişi, biri bagajda olmak üzere iki adet 12 Volt soketi modern çağın gereksinimlerini yerine getiriyor. Panoramik sunroof kabin içine ferah bir ambiyans kazandırırken Fransız ses sistemi uzmanı Focal® imzasını taşıyan premium ses sistemi yolculukları keyfe dönüştürüyor.”

Özdemir, otomobil tutkunlarının Yeni Peugeot 508 başta olmak üzere birlikte 208, 2008, 308, 3008, 5008 ve Rifter gibi çok tutulan modellerle ilgili ayrıntılı bilgiyi Ankara yolu üzerinde bulunan shovromlarından alabileceklerini söyledi.