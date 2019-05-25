Yeni Rektörden ilk açıklama

EROL TAŞKAN

Cumhurbaşkanı kararnamesiyle Hitit Üniversitesi'nin yeni rektörü atandı. İlk mesajını Çorum Hakimiyet aracılığı ile veren Hitit Üniversitesi'nin yeni Rektörü Prof. Dr. Ali Öztürk, "Çorum'a ve üniversitemize daha büyük güzellikler katacağız." dedi.

Hitit Üniversitesi ile birlikte 11 üniversite rektörünün atandığı kararname, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından önceki gece imzalandı.

Çorumlular'a selam gönderen Rektör Ali Öztürk, ilk mesajında şunları paylaştı, " Çorum'a daha büyük güzellikler katacağız. Allah'ın izniyle Çorumumuz'a değer katmak için elimizden geleni layıkıyla sunmak üzere geliyoruz.

Çorumlu hemşehrilerimizle kucaklaşarak Çorum'u ve üniversitemizi daha saygın bir noktaya taşımak için elimizden geleni yapacağız. Heyecanlıyız, heyecanımızı güzel Çorumumuz'la ve hemşehrilerimizle paylaşacağız.

İyilerle beraber olarak Çorum'u en güçel noktaya taşıyacağız. Tüm Çorumlu hemşehrilerime selamlarımı iletiyorum."

Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2019, 15:57