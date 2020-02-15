Yeni Renault Clio tanıtıldı

M.BURAK YALÇIN

Renault Çorum yetkili satıcısı Sima Otomotiv, Renault Clio'nun yeni aracı tanıtıldı.

Lansman toplantısında vatandaşların beğenisine sunulan yeni Renault Clio’yu inceleyen vatandaşlar daha sonra test sürüşü yaptılar.

12 Şubat'tan itibaren satışa sunulan yeni Clio ile ilgili bilgi veren Sima Otomotiv yetkilileri aracın özellikleri ile ilgili şunları söylediler: “Yeni Clio Dinamik sürüş becerisi, yol tutuşu, yüksek teknolojileri ve tasarımdan üretime kadar kalitesi ile bugüne kadarki "en iyi Clio" olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de en çok satılan modeller listesinde 2'nci sırada yer alan Clio, yeni neslinde tasarım genetiğini korurken daha kaslı ve dinamik bir görünüme kavuştu. Yeni Clio'nun tasarımına dinamizm ve sportif bir görünüm kazandıran ayrıntılar modelin aerodinamik performansını artırırken daha iyi ses yalıtımına da katkıda bulunuyor. İttifak tarafından geliştirilen yeni CMF-B platform sayesinde segmentinde iç hacim ve konforda da önemli bir ayrıcalık sunuyor.

Yeni Clio'nun iç mekânında ise daha güçlü bir teknolojik donanım ve yeni bir tasarım dikkati çekiyor. 9,3 inçlik dikey tablet ekran, Multisense Sürüş Deneyim Teknolojisi, auto-hold fonksiyonlu elektrikli park freni B-HB segmentinde ilk kez Renault Clio ile birlikte pazara sunulan özellikler arasında yer alıyor. Ayrıca yeni Clio'nun 391 litre hacimli (dizel versiyonlarda 366 litre) bagajı segmentinin en iyisi olarak öne çıkıyor.

Yeni Clio, Euro NCAP testinden elde ettiği 5 yıldız ile yüksek güvenlik seviyesi sunarak beşinci neslinde de çağa uyum sağlama geleneğini sürdürüyor. Sürüşe Yardımcı Destek Sistemleri (ADAS) ile en üst seviyede güvenlik ve konfor sunan Yeni Clio, şerit takip sistemi, aktif acil fren destek sistemi, otomatik uzun/kısa farlar, trafik işaretlerini tanıma sistemi gibi özellikler ile sürüş güvenliğini artırıyor. 1.0 SCe, 1.0 TCe ve 1.3 TCe benzinli motorları da ürün gamına ekleyen yeni Clio, Türkiye'de yeni nesil dört benzinli ve iki dizel olmak üzere çeşitli bir motor seçenekleriyle ile müşterilerin beğenisine sunuluyor.”

Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2020, 16:31