Yeni yerlerinde destek bekliyorlar

M.BURAK YALÇIN

Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği yeni yerine taşındı. Dernek Başkanı Emine Çelen, yeni yerlerinin bakım ve onarım çalışmasına ihtiyaç olduğunu belirterek, destek beklediklerini söyledi.

Otizmle alakalı toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan ve 2015 yılında tamamen gönüllülük esasına göre kurulan Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği, Yeniyol Mahallesi Gazipaşa Sokak numara 17’deki yeni yerlerinde faaliyet göstermeye başladı.

‘5 YILDIR FAALİYET GÖSTERİYORUZ’

Yeni dernek binalarında açıklama yapan Çorum Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emine Çelen, otizmli çocukların daha kaliteli eğitimler alabilmeleri, ailelerinin rehabilite olabilmeleri, daha kaliteli bir hayat yaşayabilmeleri ve topluma kazandırılmaları için 5 yıldır mücadele ettiklerini söyledi.

‘BÖYLE BİR MEKANIN OLMASINI HEP HAYAL ETMİŞTİK’

Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi ile işbirliği içerisinde olduklarını ve bu kurumların sonuna kadar kendilerine destek verdiklerini belirten Emine Çelen, “Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada desteklerini bekliyoruz. Çocuklarımızla kendimize ait bir mekanımızın olmasını hep hayal etmiştim. Bahçeli, korunaklı, çocukların kaçamayacağı, zarar göremeyeceği bir yer olsun istiyorduk. Hayalimize göre merkezde bu evi bulduk ve kiraladık. Gönüllülük esasına dayalı olarak faaliyet yapıyoruz. Sosyal, eğitsel çalışmalar yapmak istiyoruz. Bahçe ekme eğitimi, kek yapma eğitimi gibi sosyal hayata dair etkinlikler yapmayı planlıyoruz” dedi.

‘ATÖLYE KURMAK İSTİYORUZ FAKAT ÇATILARIN BAKIMA İHTİYACI VAR’

Derneğe atölye kurmak istediklerini fakat çatıların bakıma ihtiyacının olduğunu ifade eden Çelen, “Atölye kurmak istiyoruz. Örneğin bir proje kapsamında bu çocuklar sabun yapabilirler, mum yapabilirler. Eğitildikleri taktirde herşey yapabilirler. Atölye kısmı olarak düşündüğümüz alanların çatıları bakım istiyor. Normal gelişim gösteren çocuklar içinde oyuncak kütüphanesi kurmayı planlıyoruz. Bunun içinde yer var fakat buranın da çatısı onarım bekliyor. Çocuklarımızın hayata tutunmaları için herkesin desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.

Otizmli çocuklarda yetkililerden basketbol oynamak için pota istediklerini dile getirdiler.

Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2020, 16:23