Yeni yılın ilk cuması

RECEP MEBET

Yeni yılın ilk cuma namazı bugün eda edildi.

2021 senesinin başlangıcı, cuma gününe denk geldi. Pandemi tedbirleri nedeniyle uygulanan sokak kısıtlamasına, cuma namazı nedeniyle kısa bir mola verildi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin aldığı karar doğrultusunda Çorum halkı evlerine yakın camilere yürüyerek gidip namazlarını hep birlikte eda ettiler.

Maske, mesafe ve hijyen kuralları altında kılınan cuma namazında, camilerde yer bulamalayan vatandaşlar ise ibadethanelerin bahçesi ve yanı başındaki parklarda, açık havada namazlarını kıldılar.

CUMA HUTBESİNDE DİKKAT ÇEKEN MESAJLAR

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan 'Geçmişin Muhasebesi, Geleceğin İmarı' konulu Cuma Hutbesi'nde ise şu mesajlara yer verildi:

"Ömür takviminden her gün bir yaprak daha eksilirken, her geçen yıl, bizi Rabbimizin huzurundaki hesap gününe biraz daha yaklaştırıyor. Hayat sermayemiz azalırken, ahirette hayretler içinde okuyacağımız ve karşılığını göreceğimiz amel defterlerimiz kabarıyor.

Geçen yıllarımızın muhasebesini yapalım. Nefsimizi hesaba çekip kendimizle yüzleşelim. Hata ve günahlardan vazgeçip tövbe edelim. Rabbimize, kendimize, ailemize ve tüm mahlûkata karşı sorumluluklarımızı hatırlayalım. Zira Cenâb-ı Hak Kur’an-ı Kerim’de bizi şöyle uyarıyor: “Ey iman edenler! Allah’a itaatsizlikten sakının. Herkes yarın için ne hazırladığına baksın!”

Gelecek günlerimizi Allah’ın rızası doğrultusunda planlayalım. Dünyevî heves ve arzuların peşinden hırsla koşarken ahiretimizi heba etmeyelim. Aldığımız her kararın, söylediğimiz her sözün, işlediğimiz her davranışın Yüce Allah tarafından görüldüğünü, duyulduğunu, bilindiğini ve bütün bunlardan hesaba çekileceğimizi unutmayalım.

Resûl-i Ekrem (s.a.s) bir hadisinde şöyle buyurur: “Allah, sadece samimi bir şekilde ve kendi rızası gözetilerek yapılan amelleri kabul eder.”

O halde, samimiyetle Rabbimize yönelelim. Amel defterlerimizin ibadet ve iyilikle dolacağı bir ömür geçirme kararlılığında olalım. Salgınla imtihanda olduğumuz bu zor günlerde umudumuzu, inancımızı, gayretimizi, birbirimize olan güvenimizi ve desteğimizi daima canlı tutalım."