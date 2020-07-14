Yeni yol yamalıklı bohcaya döndü

EROL TAŞKAN

Cemilbey Yolu Büyük Yokuş Mevkii'nde sürdürülen kot düşürme çalışmalarıyla birlikte yapılan asfalt yol adeta dökülüyor.

Yaklaşık 1,5 kilometrelik kısımda düşürülen kot farkı, yokuşun daha rahat ve güvenli olarak kullanımı sağlarken, söz konusu alana dökülen asfalt, yapıldığı günden bu yana adeta yamalıklı bohcaya döndü.

Sık sık göçmelerin yaşandığı yolla, yıllardır var olan eski asfalt kıyaslandığında, eskisinin daha sağlam olduğu görülebiliyor.

Çorum-Ortakoy bağlantısı ve çevre köylerin yoğunluğu nedeniyle oldukça önemli bir trafik yükünü taşıyan söz konusu güzergah, yeni çalışmayla birlikte rahatlarken, çevre köy sakinleri yapılan işin kalitesinden şikayetçi.

Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2020, 18:23