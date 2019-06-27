Yeni yollar asfaltlanıyor

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Gazi ve Fatih Caddeleri’ni birbirine bağlayacak olan yeni yolda asfalt çalışmaları başladı.

650 metre uzunluğa sahip 25 metrelik yolda, asfalt için alt yapı serim çalışmalarına dün başlayan Belediye asfalt ekipleri çalışmalarını gün boyu sürdürdü.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, asfalt seriminin de bugün yapılacağına işaret etti. Başkan Aşkın, paylaşımında şöyle dedi; “Gazi Caddesi’ni Fatih Caddesi’ne bağlayacak olan 650 metre uzunluğunda 25 metre genişliğindeki Karakeçili yolumuzda mekanik serimi çalışmamız devam ediyor. İnşallah yarın (bugün) çalışmasını tamamladığımız kısımda asfalt çalışmasına başlayacağız.”