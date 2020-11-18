Yeniden ‘EVDE KAL’ çağrısı

RECEP MEBET

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nda yapılan istişareler sonucunda alınan kararlar açıklandı.

Yapılan açıklamada salgının kontrol altında tutulması amacıyla alınması kararlaştırılan yeni tedbirler kamuoyuna duyuruldu.

Cuma günü saat 20.00’den itibaren uygulanmaya başlanacak yeni tedbirleri merakla takip edilirken, kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kuralı da bir kez daha hatırlatıldı.

HAYDİ ÇORUM!

İçişleri Bakanlığı tarafından detayları açıklanan tedbirlere ek olarak gönüllü kampanya başlatan bazı çevreler ise tüm Çorum halkını yeniden evde kalmaya davet ettiler.

Türkiye’nin bazı şehirlerinde eş zamanlı olarak başlatılan kampanyadan bahseden Çorum gönüllülerinden İrfan Ezer, “Haydi Çorum, kendini ve sevdiklerini korumak için 14 gün evde kal” çağrısında bulundu.

“Önlemlerinizi alın, güven içinde evde kalın” diyen İrfan Ezer, “Mümkün olduğu kadar evde kalalım ihtiyacımız olmadığı sürece dışarı çıkmayalım” dedi.

Vak’aların zirveye ulaştığı şu günlerde atılacak bazı adımlarla halk sağlığının muhafaza edilebileceğini hatırlatan Ezer, toplumun tüm kesimlerini yapılan çağrıya destek vermeye davet etti.

Temizlik hususunda örnek kent gösterilen Çorum’un bu kampanyada da Türkiye’ye öncü olabileceğini anlatan Ezer, sancılı geçen pandemi sürecinin sağlıkla neticelenmesi için herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2020, 18:47