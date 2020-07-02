Yeniden faaliyete geçtiler

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlama getirilen bazı konularda yeni kararlar aldı.

Bu kapsamda; internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri için getirilen tüm tedbirlerin eksiksiz olarak alınması, belirtilen tüm kısıtlamalara riayet edilmesi şartıyla Çorum’da bulunan internet kafeleri/salonları ve elektronik oyun yerleri 1 Temmuz 2020 tarihinden itibaren faaliyetlerine başladı.

Belirlenen usul ve esaslara riayet edilmek kaydıyla Vali ve Kaymakamların başkanlığında muhtar/halk toplantılarının yeniden başlatılması kararı verildi.

Düzenlenecek muhtar/halk toplantıları sırasında salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirlere eksiksiz uyulması, toplantıların mümkün olduğunca açık havada yapılması, temizlik, maske ve mesafe kurallarına dikkat edilmesi, toplantıların kapalı yerlerde yapılmasının zorunlu olması halinde Koronavirüs Bilim Kurulu’nun rehberleri doğrultusunda yapılması gerektiği vurgulandı.

SİNEMA VE TİYATRO SALONLARI DA AÇILDI

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan sinema, tiyatro, konser salonu ve gösteri merkezlerinin de yeniden faaliyetlerine başlamasına karar verdi.

Buralarda, kısıtlama ve tedbir kurallarına uyulup uyulmadığı sık sık kontrol edilecek.

Öte yandan camilerdeki abdesthane, şadırvan ve tuvaletler, alışveriş merkezi, lokanta vb. mekânlarda bulunan benzer yerler de Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenen kriterlere uyulmak kaydıyla 30 Haziran 2020 tarihi itibariyle açılmıştı.