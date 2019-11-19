Yeniden Refah Partisi’nde kongre

Yeniden Refah Partisi'nin 1. Olağan Büyük Kongresi Ankara'da yapıldı. "Burada gelecek var" sloganıyla düzenlenen kongrede konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Film bitti sanmayın, film daha yeni başlıyor." dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin 1. Olağan Büyük Kongresi Ankara Arena Spor Salonunda düzenlendiğini belirten Yeniden Refah Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Ferhat Yeğen, “Kongrede konuşan Genel Başkanımız Fatih Erbakan, adil bir düzen isteyen tüm insanlar için alternatif olmak istediklerini söyledi. Tarım ve hayvancılığı en güçlü şekilde destekleyeceklerini belirten Erbakan, eğitim sisteminde de yeni düzenlemeler hedeflediklerini kaydetti.” dedi.

Kongreye, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Nuri Okutan ve Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ile yabancı misyon temsilcileri katıldı.

Fatih Erbakan, tek aday olarak girdiği kongrede yeniden Genel Başkan seçildi. Öte yandan sanatçı Davut Güloğlu da, Yeniden Refah Partisi için yazdığı ve bestelediği şarkıyı söyledi.