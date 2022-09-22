Yeniden Refah Partisi’nden Oğuzhan Kaya’ya tepki

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Yakup Taş, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın, “2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanımıza oy vereceğim ama AK Parti’ye oy vermeyeceğim. Bu algı Cumhurbaşkanımız ve partimizin yıpratılarak güçsüz bırakılmasına yönelik FETÖ’nün bir oyunu, tuzağı. Bu tuzağa düşmeyin" şeklinde ki açıklamasına tepki gösterdi.

Açıklama ile aceleci bir genelleme yapıldığını gördüklerini belirten Taş, “Zira söz konusu söylemler bakımından Türk Devleti’nde siyaset yapan birden çok siyasi partiyi FETÖ/PDY gölgesinde kalmış gibi göstermiştir. Ancak FETÖ/PDY gölgesinde eylemli iş birliği yapmış olan siyasi partiler Türk siyasi tarihinde bir elin parmağını geçmeyecek durumdadır. Buna rağmen, söz konusu durumdan yalnız kendileri azadeymiş gibi açıklama yapmaları bir mantık hatası oluşturmuştur. Buradan kendisine tavsiyemiz, sayın vekil ‘bütünü temsil için az sayıda örneği kullanmayın’

İkincil olarak söz konusu söylemler içerisinde topluma ulaşamamış olmanın, Türk milleti için bir şey yapamamış olmanın faturasını Sayın Cumhurbaşkanına olan teveccüh ile geçiştirmeye çalışmakta olduklarını görmekteyiz. Kendi başarısızlıkları sebebiyle vekillik durumlarının sallantıda olması nedenini Cumhurbaşkanını yalnızlaştırma olarak nitelemekte ve kendi koltuklarının güvenliğini mantık silsilesi içerisinde olmayan bir önerme ile sağlamlaştırmaya çalışmaktalar. Bu konu bakımından kendisine tavsiyemiz, sayın vekil ‘arada mantık bağlantısı yokken ‘şunun’ ardından ‘bu’ gelir demeyeceksin’ Son olarak her siyasi mülahazayı terör ve parti bekası meselesine indirgemek sizler için çok kolay olsa da bizler için bu durum çok kolay bir husus değildir. Oy kaybı yaşadığınız ve giderken söyleyeceğiniz şeylerin bunlardan daha anlamlı olması sizlerden beklenirken siz hatalı ayrım yaparak kendiniz dışındaki herkesi terörist ilan ediyorsunuz. Bu husus bakımından tavsiyemiz, siyasi rekabeti salt iki seçeneğe indirgemeyeceksin’ Sözlerimize son verirken, siyasi nezaket dışı tercihler ile çamur at izi kalsın siyasetinden bir an önce kurtulmanızı tavsiye ediyoruz. Zira, siz ne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin partisi iseniz Genel Başkanınız ne kadar milli ise diğer siyasi partiler de Türkiye Cumhuriyeti’nin partisidir ve liderleri de genel başkanınız kadar millidir. Ancak, söz konusu siyasi partiler içerisinde halkın mutluluğunu ve refahını projeleri ile sağlayacak tek oluşum, Milli Görüşün tek kalesi olan Yeniden Refah Partisi ve Milli Görüşün Lideri Dr. Fatih Erbakan’dır”dedi. (Haber Merkezi)