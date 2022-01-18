Yeniden Refah’tan 81 şehre yüzlerce proje

FATİH AKBAŞ

Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler, gazetemizi ziyaret ederek, ’81 İlimizde Yüzlerce Refah Projesi ve Kalkınan Türkiye’ isimli kitabı hediye etti.

Gazetemize nezaket ziyaretinde bulunan Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler, ekonominin içinde bulunduğu durumu değerlendirerek, “Artan enflasyon ve buna bağlı olarak yapılan zamlar vatandaşların belini büktü. Tüm bunlara bir de elektrik ve doğalgaza yapılan zam eklendi. Elektrik ve doğalgaz zamlarından sonra Ocak ayı faturalarının nasıl geleceği noktasında insanlarda büyük bir endişe var. Biz sürekli köyleri geziyoruz. Bilindiği gibi köylerin büyük bir çoğunluğunda içme suları elektrik motorları ile sağlanıyor. Elektriğe gelen zamların ardından köy muhtarlarında fatura endişesi var. Faturalar yüksek gelirse ne yapacaklarını düşünüyorlar.”dedi.

Ziyaretin sonunda Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Yasin Güler, Genel Merkez Ar-Ge Başkanlığı tarafından hazırlanan ’81 İlimizde Yüzlerce Refah Projesi ve Kalkınan Türkiye’ isimli kitabı hediye etti. Kitapta Yeniden Refah Partisi’nin 81 ilde hayata geçireceği projeler yer alıyor.