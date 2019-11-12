Yeniden Refah’tan büyük kongreye davet

RECEP MEBET

Yeniden Refah Partisi 1. Olağan Büyük Kongresi 17 Kasım 2019 Pazar günü saat 09.00’da Ankara Spor Salonu’nda yapılacak.

‘Burada Gelecek Var’ sloganıyla organize edilen kongrede, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, dava arkadaşları ile teşkilat mensuplarıyla buluşacak.

“Milli Görüş sevdalısı tüm hemşehrilerimizi büyük kongremize davet ediyoruz” diyen Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, organizasyon için Çorum’dan otobüs kaldıracaklarını belirterek katılmak isteyenlerin parti binasından detaylı bilgi alabileceklerini sözlerine ekledi.