Yeniden Refah’tan darp iddiası

ENİSE AĞBAL ÜŞÜMÜŞ

Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Yakup Taş, Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü’nün, parti teşkilat görevlilerini darp ve hakaret ettiği iddiasında bulundu.

İl Başkanı Yakup Taş, parti tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirecekleri standın kurulacağı yerin belirlenmesinde Zabıta Müdürü’nün gerekli mevzuatı uygulamamakla birlikte uygunsuz üslubuyla karşılaştıklarını söyledi.

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı temsilcilerine yönelik saldırıyla ilgili Çorum Belediye Başkanlığı’nı ilgililer hakkında yasal işlemleri başlatmaya davet eden İl Başkanı Taş, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı: “Siyasal partiler, demokratik toplum ve çoğulcu demokrasinin olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. Bununla birlikte, söz konusu çoğulcu yapı içerisinde siyasi partiler birbirleri ile rekabet eder ve söz konusu rekabet dahilinde birbirlerinin eksiklerini giderirler. Siyasi rekabet ve söz konusu rekabet bağlamında fırsat eşitliğinin sağlanması için devlet gerekli tedbirleri almak mecburiyeti içerisindedir. Zira, bu husus devlet terbiyesi ve ciddiyeti bakımından büyük önem taşımaktadır.

Çorum Belediye Başkanlığı’nda yer alan bazı bürokratların söz konusu devlet terbiyesi ve ciddiyetinden bihaber ve bu iki kavrama lakayt olduklarını acı bir tecrübe ile öğrenmiş bulunmaktayız. Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı olarak partimiz tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek amacı ile 28.06.2021 tarihli dilekçe ile Çorum Belediye Başkanlığı’na başvuruda bulunduk. Başvurumuz dahilinde Çorum Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürü tarafından 29.06.2021 tarihinde Çorum Belediye Başkanlığı’na davet edildik. Söz konusu davete Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanlığı teşkilat görevlilerimiz riyasetinde katılımda bulunduk.

Parti tanıtım faaliyetlerimizi gerçekleştireceğimiz standın kurulacağı yerin belirlenmesinde Zabıta Müdürü’nün keyfi uygulamaları bağlamında, partimizi temsilen bulunan teşkilat görevlilerimiz Zabıta Müdürü’nü gerekli mevzuatı uygulamaya davet etmiş, bunun karşılığında Zabıta Müdürü’nün devlet ciddiyeti ve terbiyesiyle bağdaşmayan üslubu ile karşılaşmıştır. Zabıta Müdürü ve avaneleri, partimizi temsilen orada bulunan teşkilat görevlilerimizi darp etmiş ve kendilerine hakaretlerde bulunmuştur. Devlet içerisinde nüfuz sahibi olan kişilerin torpili ve referansıyla makam ve mevkiye terfi etmiş bulunan kişilerin çeteci bir tutumla halka saldırdığına her gün şahit olmaktayız. Söz konusu saldırıların hangi makam ve mevkiden geldiğine ve kime yöneldiğine bakmaksızın bu tutum içerisinde bulunanları esefle kınıyoruz.

Yeniden Refah Partisi İl Başkanlığı parti temsilcilerimiz nezdinde partimize yapılan söz konusu saldırıyı da esefle kınıyor, Çorum Belediye Başkanlığı'nı ilgililer hakkında yasal işlemleri başlatması için davet ediyor ve temsilcilerimize yönelik saldırılar bağlamında gerekli yasal işlemlerin takibini yapacağımızı kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz.”