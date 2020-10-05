Yenilenen Pir Baba Parkı Sosyal Tesisleri açıldı

FATİH AKBAŞ
Yenilenen Çorum Belediyesi Pir Baba Parkı Sosyal Tesisleri düzenlenen törenle faaliyete başladı.
Açılış töreninde ilk konuşmayı yapan Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Hasan Kızıltepe, Pir Baba Parkı Sosyal Tesisleri’ni yenileyip belediye bünyesinde yeniden hizmete açmasından dolayı Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.
Sonrasında ise Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya ve Vali Mustafa Çiftçi konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi.
Açılışa, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, İl Jandarma Komutanı Jan. Alb. İlhan Uzunoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Müftüsü Muharrem Biçer, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Belediye Başkan Yardımcıları İsmail Yağbat, Lemzi Çöplü, Alper Zahir, Turhan Candan, AK Parti İl Başkan Vekili Murat Günay, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar, Belediye Meclisi üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.